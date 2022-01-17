TSMC потратит рекордные $44 млрд в 2022 году на расширение производства микросхем

Крупнейший производитель полупроводниковых компонентов, поставляющий микросхемы для Apple, Qualcomm и других ИТ-компаний, раскрыл инвестиционный план на ближайшие два года. Как сообщает Asia Nikkei, в течение ближайших 12 месяцев TSMC намерена вложить $44 млрд в увеличение своих производственных мощностей. Это самая амбициозная задача в истории отрасли, но компания не намерена на ней останавливаться — TSMC потратит на расширение своих предприятий в 2023 году еще $56 млрд.

Глава TSMC Си Си Вэй представил обновленную дорожную карту в рамках мероприятия, посвященного финансовым результатам за 2021 год. За прошедший год компания смогла сохранить статус крупнейшего производителя чипов на рынке и увеличить выручку на 25,1% — до $56,82 млрд. Половина выручка пришлась на 7-нм процессоры — мощные, но не самые производительные решения, которые закупает Apple, Qualcomm, Intel и многие другие технологические компании. В то же время 5-нм продукция — лучшая коммерчески доступная технология вендора — принесла TSMC около 19% годовой выручки.

Согласно прогнозу TSMC, в этом году доходы отрасли вырастут еще на 20%. При этом в TSMC считают, что ее собственная выручка увеличится как минимум на 25%, как и в прошлом году. Чтобы достичь этой цели TSMC будет действовать «дисциплинированным образом», отметил финансовый директор компании Венделл Хуанг.

Представители TSMC сообщили, что объявленные $44 млрд инвестиций поддержат борьбу с глобальной нехваткой микросхем и удовлетворят растущий спрос на передовые процессоры. Речь идет о чипах для автопроизводителей, ИТ-гигантов, промышленных организаций и поставщиков цифровой инфраструктуры. При этом в компании заявили о готовности к тому, что на рынке возникнет переизбыток микросхем, о чем отраслевые аналитики говорили несколько месяцев назад. По мнению руководства TSMC, даже такая ситуация не скажется на развитии бизнеса.

«Мы видим, что темпы роста рынка в определенных сегментах могут замедлиться или скорректироваться с точки зрения продаж, но во многих устройствах содержание кремния становится все более важным фактором, что и поддерживает высокий спрос на полупроводники», — рассказал Вэй.

Стоит отметить, что планы TSMC амбициозны не только на фоне частного сектора, но и на уровне ведущих стран. Для сравнения, инвестиции в размере $44 млрд — это всего на $8 млрд меньше той суммы, что правительство США выделило на поддержку всех своих чип-производителей, причем на ближайшие 5 лет — Intel, Micron и многие другие получат на всех $56 млрд госсубсидий и других форм прямой поддержки до 2026 года. TSMC же вложит в расширение своего производства до $100 млрд всего за два ближайших года.

Источник: internetua.com

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