В Германии использовали органические фотоэлементы в качестве ограждения для балконов

В Штутгарте протестировали новую технологию, которая позволяет интегрировать органические фотоэлектрические элементы (OPV) в стекло. Первым примером стал четырехэтажный многоквартирный дом, на балконы которого в качестве балюстрады установили солнечные модули.

Авторами проекта стали немецкие компании Armor Solar Power Films (ASCA) и BGT Bischoff Glastechnik. По их задумке, энергию производят органические солнечные элементы на основе углерода, которые наносятся очень тонкими слоями на пленки. с помощью специальной технологии печати. "Стеклянные балюстрады ARMOR ASCA закрывают пробелы в конструкции фасада, - говорит Мартин Зульцер, директор отдела технических продаж Bischoff Glastechnik GmbH (BGT). - Впервые безопасное стекло для высотных зданий может генерировать энергию".

Модули выглядят красиво, поэтому идеально подходят для современных дизайнов. Благодаря их техническим свойствам, панели не теряют мощность даже при частичном затенении, объясняет Зульцер.

В отличие от обычных кристаллических солнечных элементов, органические солнечные пленки гибкие и прозрачные. Им можно придать любую форму, в зависимости от задумки дизайнера, а также один из выбранных цветов - синий, зеленый, серый и красный. Нет ограничений по форме, длине, размеру и дизайну. "Мы можем производить солнечные элементы любой формы, которые могут стать частью архитектуры и дизайна", - объясняет Герман Исса, старший вице-президент по развитию бизнеса и управления проектами ARMOR ASCA.

После завершения этапа проекта, систему можно будет установить в течение десяти дней. Предполагается, что в идеальном случае все электричество, генерируемое солнечными батареями, должно расходоваться на нужды здания, частью которого они являются. Однако при необходимости возможна, и поставка энергии в общую сеть.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»