В Харькове продолжает дорожать бензин

В Харькове продолжает стремительно дорожать бензин. Напомним, рост цен начался с середины января: с тех пор топливо дорожает практически каждый день.

За последнюю неделю цены снова выросли:

● бензин А-92: 8 февраля – 32,48 гривен за литр, 16 февраля – 33,15; подорожание – 2,06%;

● бензин А-95: 8 февраля – 33,45 гривен за литр, 16 февраля – 34,10; подорожание – 1,94%;

● бензин А-95+: 8 февраля – 35,90 гривен за литр, 16 февраля – 36,27; подорожание – 1,03%;

● дизтопливо: 8 февраля – 32,65 гривен за литр, 16 февраля – 33,23; подорожание – 1,78%.

Если сравнивать цены с теми, что были на начало года, подорожание выглядит довольно значительным:

● бензин А-92: 4 января – 29,48 гривен за литр, 16 февраля – 33,15; подорожание – 12,45%;

● бензин А-95: 4 января – 30,14 гривен за литр, 16 февраля – 34,10; подорожание – 13,14%;

● бензин А-95+: 4 января – 32,17 гривен за литр, 16 февраля – 36,27; подорожание – 12,74%;

● дизтопливо: 4 января – 29,37 гривен за литр, 16 февраля – 33,23; подорожание – 13,14%.

Источник: sq.com.ua

Автор: Александра Андриевская

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