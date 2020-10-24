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В Харьковской области - падение промышленности: ЦИФРЫ

В Харьковской области - падение промышленности: ЦИФРЫ

За девять месяцев 2020 года промышленное производство в Харьковской области снизилось на 4,8%. Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, эти данные - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года промышленное производство упало на 5,8%, но выросло на 0,3% по сравнению с августом 2020 года. Показатели добывающей промышленности и разработок за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 5,8%, показатели перерабатывающей промышленности - на 10,3%.

А вот поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 23,3%.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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