В Китаї показали найшвидшого в світі робота-гуманоїда STAR1

Китайська компанія China’s Robot Era показала свого робота-гуманоїда STAR1. Розробники зазначають, що це найшвидший у світі людиноподібний робот, повідомляє New Atlas.

STAR1 це флагманська модель роботів компанії і представлена у 2 моделях, які вже були випробувані. Відео з роботами опублікувала компанія розробник.

Між роботами влаштували такі собі змагання, вони бігали скелястими та трав’яними маршрутами, а також серпантином. Один з роботів пересувався босоніж, інший був вдягнений у кросівки.

Під час бігу робот набрав швидкість у 3,6 м/сек, а це 12 км/год.

Що відомо про робота STAR1

Інформації про нового робота STAR1 не багато. Відомо, що він має зріст 1,71 м та вагу 65 кг.

Під час бігу його спина залишається прямою, а пересуваються лише ноги.

Керування кінцівками робота та динамічним центром ваги має важливе значення для забезпечення автономного пересування по пересіченій місцевості. Заява China’s Robot Era

Робот також оснащений штучним інтелектом, який допомагає йому сприймати навколишнє середовище та адаптуватися до будь-якої місцевості. Ші також допомагає навчатися роботу новому, а також швидко переключати режими — ходьбу, біг та стрибки.

Ціна такого робота наразі невідома.

Джерело: speka.media

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