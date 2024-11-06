Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского "не имеющего аналогов в мире" истребителя почти, но это не точно, пятого поколения Су-57, которые доставлялись на аэрокосмическую выставку "Airshow China 2024" в Чжухае самолётами Ан-124-100.

Благодаря такой форме доставки удалось запечатлеть внутреннюю компоновку российского истребителя, который на украинских РЛС светится как ёлочная игрушка.

Выводы каждый сделает сам. Публикация фото просто для наглядности.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22955

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