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Сегодня 10:17
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Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского "не имеющего аналогов в мире" истребителя

Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского "не имеющего аналогов в мире" истребителя почти, но это не точно, пятого поколения Су-57, которые доставлялись на аэрокосмическую выставку "Airshow China 2024" в Чжухае самолётами Ан-124-100.

Благодаря такой форме доставки удалось запечатлеть внутреннюю компоновку российского истребителя, который на украинских РЛС светится как ёлочная игрушка.

Выводы каждый сделает сам. Публикация фото просто для наглядности.

Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского не имеющего аналогов в мире истребителя

Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского не имеющего аналогов в мире истребителя

Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского не имеющего аналогов в мире истребителя

Прозорливые китайцы продолжают публиковать фото российского не имеющего аналогов в мире истребителя

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22955

Новости портала «Весь Харьков»

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