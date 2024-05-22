В США нашли действенный способ ударить по российскому нефтяному экспорту, сообщает “Блумберг”

После того как Белый дом ввел санкции против 40 танкеров за продажу нефти из РФ, только один из них, “Приморье”, продолжает работу, остальные простаивают.

Речь идет о небольшой части “теневого флота”, который был создан Россией через доверенных лиц для обхода ограничений со стороны стран “большой семерки”.

Двадцать два корабля из 40 принадлежат российской государственной судоходной компании ПАО “Совкомфлот”. Большая часть оставшихся танкеров находится в собственности организации Hennesea Holdings Ltd из ОАЭ.

В настоящее время они разбросаны по всему миру. Так, восемь танкеров “Совкомфлота” находятся рядом с портами Владивостока и Находки, некоторые из них — на протяжении пяти месяцев. Еще один корабль направился оттуда в сторону Суэцкого канала, а одно судно встало в док в Китае.

Другая группа кораблей “Совкомфлота” находится в Черном море. Эти танкеры выключили транспондеры. Однако практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что они по-прежнему находятся в Черном море, поскольку пройти пролив Босфор с неработающими транспондерами практически невозможно.

Еще три судна российской компании, попавшие под санкции, находятся в Балтийском море: два стоят на якоре возле экспортного терминала в Усть-Луге, третье — у побережья Эстонии, где оно находится с конца февраля этого года.

При этом по меньшей мере 10 танкеров “Совкомфлота”, попавших под санкции, были переименованы и сменили флаг на российский.

Корабли компании Hennesea Holdings Ltd также стоят без дела. 10 танкеров сейчас у берегов Китая и Южной Кореи, большая часть остальных около трех месяцав дрейфует недалеко от египетского Порт-Саида.

Единственный из попавших под санкции танкеров Hennesea, который, судя по всему, используется в настоящее время, — это LR2 Apus. Недавно он проследовал из Порт-Саида в Персидский залив. Затем он провел несколько дней, двигаясь со скоростью менее 1 узла, возле иранского нефтяного месторождения Соруш, а затем направился в сторону эмиратского порта Хор-Факкан, где его последний раз видели в конце апреля.

Hennesea Holdings Ltd также решила переименовать принадлежащие ей корабли. Пять танкеров этой компании работают под новыми названиями, и все они теперь ходят под флагом Эсватини. Эта небольшая страна на юге Африки, не имеющая выхода к морю, ранее известная как Свазиленд.

Переименование кораблей используют, чтобы попытаться вывести их из-под санкций. Однако суда можно отслеживать не по названию, а по уникальным цифровым идентификаторам, которые не меняются.

По оценкам специалистов, в российский “теневой флот” для торговли нефтью входит около 800 танкеров.

Джерело: nigroll.com

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