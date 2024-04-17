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Вартість технологічної компанії Revolut, яку заснував українець, зросла майже до 26 мільярдів доларів

Вартість технологічної компанії Revolut, яку заснував українець, зросла майже до 26 мільярдів доларів

Як повідомляє «Kreschatic», інвестиційний траст Schroders Capital Global Innovation Trust оприлюднив збільшення вартості своєї частки на 2,45 мільйона фунтів стерлінгів в Revolut. Це призвело до оцінки частки, що належить інвестиційній компанії, до 7,88 мільйона фунтів стерлінгів станом на 31 грудня з 5,44 мільйона фунтів стерлінгів на рік. роком раніше.

Хоча частка Schroders невелика, це означає, що загальна оцінка Revolut підвищилася приблизно до 25,7 мільярда доларів порівняно з 17,7 мільярда доларів минулого року, пише Bloomberg. Тим не менш, це нижче оцінки Revolut у 33 мільярди доларів, досягнутої під час раунду фінансування у 2021 році, на піку фінтех-буму.

Фонд Schroders зазначив у своєму щорічному звіті, що Revolut досягла «значного прогресу» за останній рік, і відзначив продовження компанією амбітного міжнародного розширення своїх послуг, пояснюючи причини переоцінки своєї частки.

У грудні Revolut опублікував свої відкладені звіти за 2022 рік, заявивши, що дохід зріс до трохи більше 1 мільярду доларів. Лондонська компанія, одним з засновників якої є українець Влад Яценко, додає близько мільйона нових клієнтів щомісяця, поки вона очікує рішення щодо довгоочікуваної банківської ліцензії у Великій Британії, яка дозволить їй розширити свою діяльність на внутрішньому ринку.

Джерело: kreschatic.kiev.ua

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