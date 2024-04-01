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Вартість X продовжує падати: Після купівлі компанії Маском, ціна скоротилась на 73%

Вартість X продовжує падати: Після купівлі компанії Маском, ціна скоротилась на 73%

Вартість акцій фонду Fidelity, що отримав частку в X у 2022 році, скоротилась на 5,7% у лютому. Загалом Fidelity втратив 73% вартості своїх акцій з 2022 року, що свідчить про ідентичні цифри падіння соцмережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Fidelity, який отримав частку в X (колишній Twitter), допомагаючи Маску завершити його купівлю за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року, оцінив позицію в 5,28 млн дол станом на 29 лютого, згідно з опублікованим звітом, в якому перераховані активи фонду. Місяцем раніше вартість становила 5,6 млн дол.

Загальна вартість частки Blue Chip Growth Fund в X впала на 73% з моменту купівлі Маском, що свідчить про аналогічне падіння вартості компанії, оскільки фонд не розкрив жодних змін у своїй позиції в X.

Одразу після хаотичного поглинання платформи Ілоном Маском, доходи від реклами впали більш ніж на 50%. Минулого року продажі реклами оцінювалися приблизно у 2,5 мільярда доларів, що не дотягнуло до цільового показника компанії в 3 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо:

Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI анонсувала запуск розширеної версії свого чат-бота Grok - Grok-1.5.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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