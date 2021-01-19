Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 88

Windows 10X получит функцию «Защита от кражи»

Windows 10X получит функцию «Защита от кражи»

Не секрет, что Microsoft готовится выпустить модульную операционную систему Windows 10X, первые устройства с которой должны появиться уже весной этого года. Постепенно о новой программной платформе становится известно больше, и теперь источник говорит о том, что она будет поставляться с функцией «Защита от кражи», которая затруднит дальнейшее использование украденных и потерянных устройств с Windows 10X.

Из названия упомянутой функции не трудно догадаться, что она предназначена для того, чтобы помешать сбросу настроек устройства и дальнейшему его использованию в случае кражи. Чтобы восстановить заводские настройки, в Windows 10X необходимо авторизоваться в системе с исходными учётными данными, т.е. теми, что использовались при начальной настройке. Это означает, что в случае кражи устройства с Windows 10X злоумышленник не будет иметь возможности сброса настроек до заводских.

Согласно имеющимся данным, по умолчанию эта функция будет отключена, и пользователям необходимо будет активировать её самостоятельно. Кроме того, для подтверждения сброса настроек потребуется ввести PIN-код, который система попросит придумать при активации функции «Защита от кражи». Если же пользователь забудет пароль от своей учётной записи или не сможет ввести PIN-код, это может привести к возникновению определённых проблем.

Согласно имеющимся данным, первые устройства с Windows 10X появятся на рынке весной этого года. Первое крупное обновление для программной платформы выйдет в 2022 году.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: компьютер

Читайте ещё:

До Далі далеко, але вже вражає. Як малює штучний інтелект DALL·E
11.01.2021 09:23    199
Microsoft планирует «радикальное визуальное обновление Windows»
05.01.2021 09:22    269
Искусственный интеллект помогает дронам находить людей, потерявшихся в лесу
04.01.2021 09:44    190
Дефицит электроники в мире может продержаться до 2022 года
27.12.2020 08:56    257
Искусственный интеллект на основе данных предсказал вспышки холеры
21.12.2020 09:27    245
Microsoft начала разработку собственных процессоров
21.12.2020 09:16    223
«Майкрософт» запустит Windows «для бедных»
03.12.2020 10:17    421
Создан самый мощный в мире чип из триллиона транзисторов
01.12.2020 10:19    406
Анонсирован компьютер Raspberry Pi 400 в форм-факторе компактного клавиатурного моноблока
03.11.2020 09:31    302
Титановые белила могут вызвать технологическую революцию
23.10.2020 09:18    347
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 