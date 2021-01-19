Windows 10X получит функцию «Защита от кражи»

Не секрет, что Microsoft готовится выпустить модульную операционную систему Windows 10X, первые устройства с которой должны появиться уже весной этого года. Постепенно о новой программной платформе становится известно больше, и теперь источник говорит о том, что она будет поставляться с функцией «Защита от кражи», которая затруднит дальнейшее использование украденных и потерянных устройств с Windows 10X.

Из названия упомянутой функции не трудно догадаться, что она предназначена для того, чтобы помешать сбросу настроек устройства и дальнейшему его использованию в случае кражи. Чтобы восстановить заводские настройки, в Windows 10X необходимо авторизоваться в системе с исходными учётными данными, т.е. теми, что использовались при начальной настройке. Это означает, что в случае кражи устройства с Windows 10X злоумышленник не будет иметь возможности сброса настроек до заводских.

Согласно имеющимся данным, по умолчанию эта функция будет отключена, и пользователям необходимо будет активировать её самостоятельно. Кроме того, для подтверждения сброса настроек потребуется ввести PIN-код, который система попросит придумать при активации функции «Защита от кражи». Если же пользователь забудет пароль от своей учётной записи или не сможет ввести PIN-код, это может привести к возникновению определённых проблем.

Согласно имеющимся данным, первые устройства с Windows 10X появятся на рынке весной этого года. Первое крупное обновление для программной платформы выйдет в 2022 году.

Источник: internetua.com

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