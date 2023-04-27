У Буданова продукти купують у середньому на 40% дешевше, ніж у Резнікова – дані тендеру

Журналісти проаналізували дані закупок у системі Prozorro.

З понеділка, 24 квітня, на Prozorro військові частини почали публікувати дані про закупівельні ціни на продукти, обмундирування та автозапчастини. Зокрема інформацію оприлюднила і військова частина А1225, що є частиною забезпечення Головного управління розвідки Міноборони України. Як зазначають «Наші гроші», ГУР купує продукти подекуди вдвоє дешевше, аніж Міноборони.

Так, у ГУР рибу мінтай купують по 69 гривень за кілограм, тоді як Міноборони закуповує по 120 гривень. Причому це найменша ціна по всіх контрактах, у тому числі і на поставку харчів військовим, дислокованим у Києві.

Деякі ціни в закупках ГУР навіть дешевші, ніж у магазинах. Так рис купують по 26 грн за кілограм, тоді як Міноборони по 59, моркву по 12 грн (МО по 28 грн).

Як підрахували журналісти, за два з половиною дні в системі Prozorro оприлюднено уже понад 700 тендерів, водночас серед них немає жодного від Міністерства оборони.

Законопроєкт про оборонні закупівлі зареєстрували в парламенті 24 січня після скандалу про махінації на закупівлях Міноборони, які викрило ZN.UA, а через два тижні його визначили як невідкладний і проголосували за основу із скороченням строку підготовки до другого читання. Він передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 робочих днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення.

Останній скандал довкола закупівельних цін на продукти харчування для військових частин виявив багато гострих питань стосовно ризиків таємності оборонних контрактів.

Джерело: zn.ua

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