У ДФС обговорили законодавчі ініціативи щодо контролю за обігом тютюнових виробів

Посилення контролю за обігом підакцизної продукції, зокрема, тютюнових виробів, що забезпечить рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників цього ринку та упередить потрапляння на український ринок фальсифікату – це одне з актуальних питань, яке обговорювалось сьогодні, 19 березня, під час зустрічі в.о. Голови ДФС Олександра Власова з представниками Асоціації «Укртютюн».

Так, вже зроблено низку кроків у цьому напрямі, зокрема, ведеться робота над впровадженням автоматизованої системи Е-акциз.

«Ми зацікавлені у створенні дієвої системи контролю за обігом підакцизної продукції, зокрема, тютюнових виробів. Ми відкриті до співпраці з представниками бізнесу, асоціацій, адже напрацьовувати ефективний механізм протидії нелегальному обігу тютюнових виробів потрібно спільно. Він має бути прийнятним і для бізнесу, і для держави – забезпечувати стабільну роботу легального бізнесу та забезпечувати надходження до бюджету належних платежів», – підкреслив в.о. Голови ДФС Олександр Власов.

За його словами, в ДФС ознайомились з пропозиціями Асоціації «Укртютюн» щодо впровадження автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів. Учасниками ринку пропонується система обліку, відстеження переміщення та реалізації тютюнової продукції від виробника або імпортера до першої реалізації в роздрібі. Мова йде про впровадження унікального ідентифікатора, який надасть доступ до інформації щодо обігу тютюнової продукції в режимі реального часу. Така система, на думку членів Асоціації, дозволить контролювати переміщення продукції по ланцюгу поставок. Відповідні законодавчі новації викладено у розробленому Асоціацією законопроекті.

У свою чергу фахівці ДФС відзначили, що запропоновані зміни є важливими, однак потребують певного доопрацювання. Запропонована система контролю має інтегруватися з системами ДФС для забезпечення повного циклу проходження інформації про товар.

Учасники зустрічі обговорили технічні моменти впровадження нової системи контролю, можливості відслідковування руху товару тощо. Враховуючи важливість напрацювання таких нормативних змін представники ДФС та Асоціації «Укртютюн» домовилися про спільне опрацювання законопроекту для врегулювання всіх спірних моментів.

Источник: sfs.gov.ua

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