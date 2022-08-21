Бізнес
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21.08.2022 16:40
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У Нацбанку озвучили, яким може бути найкращий прогноз щодо гривні

У Нацбанку озвучили, яким може бути найкращий прогноз щодо гривні

Позитивний прогноз реалізується, якщо Національному банку вдасться прийняти ряд рішень для підтримки економіки, пише ZN.ua

У Національному банку України озвучили, яким може бути найбільш позитивний прогноз щодо гривні, і за яких умов його буде можливо реалізувати. Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко у колонці для LB.ua.

З 2022 по 2024 роки купівельна спроможність гривні знизиться майже вдвічі. Це позитивний прогноз, який реалізується, якщо Національному банку вдасться втілити в реальність задумані ініціативи та прийняти ряд рішень для підтримки економіки.

Згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.

Агентство Телевидения Новости

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