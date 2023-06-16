У Windows 11 з’явилася нова функція

Американська корпорація Microsoft у попередній збірці операційної системи Windows 11 під номером 23481 додала нову функцію — сенсорний простір на екрані для введення рукописного тексту у всі поля, що редагуються. Про це повідомляється в офіційному блозі техногіганта.

Зазначається, що поки що можливість доступна учасникам програми Windows Insider, які зареєструвалися для отримання попередніх збірок ОС.

Спочатку функція перетворення рукописного тексту працювала лише у певних програмах, таких як OneNote. Також найчастіше було необхідно включати окреме спеціальне вікно для розпізнавання рукописного тексту.

Завдяки новій функції користувачі зможуть залишати рукописні нотатки у будь-якому полі, де підтримується введення тексту. У Microsoft запевнили, що розробники також покращили технологію розпізнавання рукописного тексту.

При цьому для включення та редагування написаного в сенсорному просторі не потрібно заходити до налаштувань, достатньо налаштувати ці команди під певні жести пальцями на екрані.

Також у новій версії Windows 11 з’явився віджет “Фокусування”, за допомогою якого користувачі зможуть налаштовувати та включати часові проміжки з метою допомогти собі зосередитись на виконанні одного завдання.

Джерело: gsminfo.com.ua

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