У Зеленского подумывают временно освободить IT-отрасль от налогообложения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с бизнесом в Киеве, что его команда рассматривает возможность освободить IT-отрасль от налогообложения на некоторое время.

Видеозапись заявления президента опубликовал в Facebook председатель наблюдательного совета Харьковского IT-кластера Александр Медовой.

«Решение одно есть: оно очень простое. Это между нами. Попробовать на некоторый срок полностью вас освободить от налогов. Я не могу сказать, что мы на 100% освободим… Мы понимаем, как вернуть молодежь очень быстро. Это одно из явлений, которое мы разрабатываем в нашей большой информационной политике», — сказал Зеленский.

Источник: hvylya.net

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