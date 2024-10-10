Украина рассматривает возможность снять запрет на экспорт вооружений, чтобы масштабировать производство дронов

Financial Times: (https://www.ft.com/content/aec4c3b3-56ab-4774-b342-250d5445ba6e)

Это принесло бы до $20 млрд дополнительного дохода украинским оружейникам, что помогло бы нарастить производство для армии.

Наконец-то. Либерализация оборонно-промышленного комплекса - абсолютно правильный и необходимый шаг для Украины, о котором уже года полтора говорят ведущие украинские деятели (Чмут, Стерненко и другие), и не ясно только, почему его так долго откладывали.

Самый распространённый вопрос в этом случае - а как воюющая страна может позволить себе продавать вооружение за рубеж в условиях интенсивных боевых действий и тяжелейшего дефицита оружия на фронте?

И ответ до банальности прост. Украина на сегодня может производить в два раза больше дронов (об этом говорил даже Зеленский), а то и в три (встречал такие оценки, но сходу не найду где), но нужны инвестиции в расширение производства, так как в украинском бюджете физически нет таких денег.

По понятным причинам, Запад инвестирует в расширение собственного производства. Но вкладывать капитал в Украину пока не спешит (хотя и в этом направлении есть прогресс - в Украине уже открыты шесть партнёрских предприятий: Rheinmetall, Northrop Grumman, KNDS и другие).

Прямые инвестиции в украинский ОПК, насколько мне известно, сделала только Дания - около $620 млн, и как вы понимаете, этого крайне недостаточно. (При том, что для самой Дании это феноменальная сумма - это 12,5% от её годового оборонного бюджета. Можете представить, если бы США инвестировали 12,5% от своего бюджета в Украину?)

Поэтому выход для украинских производителей дронов один - продавать свою продукцию за рубеж, получать прибыль и вкладывать её в масштабирование производства.

Помимо прямых доходов это позволит украинским брендам выйти на мировые рынки вооружений, что станет визитной карточкой страны в будущем. А с учётом украинского опыта боевых действий, эта продукция будет чрезвычайно конкурентоспособной и во многом передовой.

В общем одни плюсы.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16243

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