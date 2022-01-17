Украинцев будут штрафовать за указание пола в вакансии

С 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе. Отныне за предложения работы только женщинам или только мужчинам работодателям грозит штраф.

Об этом сообщает правительственный портал.

Запреты

Согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата, касающиеся:

возраста,

пола,

национальности,

места жительства.

Исключения

Это не касается случаев, определенных законодательством, в частности речь идет специфической работе, то есть такой, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Сумма штрафа

В случае нарушения требований этой статьи, работодатель уплачивает штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабмином порядке.

BAGNET отмечает, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 гривен. То есть сумма штрафа составит - 65 тысяч гривен.

Кто будет контролировать

Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения - жалобу можно подать в Государственную службу труда Украины.

Источник: www.bagnet.org/

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