Украинцев будут штрафовать за указание пола в вакансии
С 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе. Отныне за предложения работы только женщинам или только мужчинам работодателям грозит штраф.
Об этом сообщает правительственный портал.
Запреты
Согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата, касающиеся:
- возраста,
- пола,
- национальности,
- места жительства.
Исключения
Это не касается случаев, определенных законодательством, в частности речь идет специфической работе, то есть такой, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.
Сумма штрафа
В случае нарушения требований этой статьи, работодатель уплачивает штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабмином порядке.
BAGNET отмечает, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 гривен. То есть сумма штрафа составит - 65 тысяч гривен.
Кто будет контролировать
Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения - жалобу можно подать в Государственную службу труда Украины.
Источник: www.bagnet.org/