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Украинская компания “Красная волна” поставит систему 3D-печати титаном для британской аэрокосмической отрасли

Украинская компания “Красная волна” поставит систему 3D-печати титаном для британской аэрокосмической отрасли

Британский Институт сварки The Welding Institute (TWI) объявил о партнерстве с украинской компанией «Красная волна» и оформил первый заказ системы 3D-печати титаном xBeam-18/I для аэрокосмической отрасли Великобритании.

«Красная волна» - украинская компания, которая работает на рынке с 1997 года. В компании делают упор на разработку инновационных электронно-лучевых технологий и оборудования, которые являются доступными широкому кругу потребителей, как в промышленном производстве, так и в научно-исследовательских организациях.

Основные направления деятельности компании: авиастроение, энергетика, медицина, автомобилестроение, строительство.

Сотрудничество с «Красной волной» является частью проекта Open Architecture Additive Manufacturing, который институт запустил в прошлом году. Установка xBeam начнет работу в производственной локации TWI в Кембридже осенью этого года.

Главная цель - обеспечить британскую аэрокосмическую отрасль широким ассортиментом деталей, созданных по технологии трехмерной печати.

Доктор София Дель Позо, руководитель проекта по TWI, объясняет, что украинская установка позволит институту шире использовать 3D-печать проволокой.

«Система обеспечивает высокий уровень гибкости, одновременно с четким контролем за процессом. Мы рады быть первыми, кто использует xBeam в производстве деталей для аэрокосмической отрасли».

Технология 3D-печати позволяет экономить значительную часть ресурсов и производить детали с меньшим количеством отходов. Компании экономят средства, одновременно уменьшая свой углеродный след. Если для изготовления детали А традиционным способом расходуется 20-30 кг титана, то с технологией xBeam от украинских разработчиков - только 3-5 кг.

Украинская компания “Красная волна” поставит систему 3D-печати титаном для британской аэрокосмической отрасли

Украинская компания “Красная волна” поставит систему 3D-печати титаном для британской аэрокосмической отрасли

Кроме этого, TWI вместе с «Красной волной» другими участниками проекта будут разрабатывать специализированное программное обеспечение CAD/CAM.

Источник: elektrovesti.net

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