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Україна посідає друге місце за експортом меду в ЄС

Україна посідає друге місце за експортом меду в ЄС

І це попри те, що у 2022 році виробництво меду впало, в першу чергу через окупацію сходу та півдня,

Інфографіка, яка показує виробництво та зовнішню торгівлю медом.

Це інфографіка з нового інфографічного довідника "Агробізнес України 2022/2023 МР". Завантажуйте повну версію за посиланням. (https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2023/)

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3456

Новости портала «Весь Харьков»

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