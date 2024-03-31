Сегодня 10:20
Просмотров: 138
Україна посідає друге місце за експортом меду в ЄС
І це попри те, що у 2022 році виробництво меду впало, в першу чергу через окупацію сходу та півдня,
Інфографіка, яка показує виробництво та зовнішню торгівлю медом.
Це інфографіка з нового інфографічного довідника "Агробізнес України 2022/2023 МР". Завантажуйте повну версію за посиланням. (https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2023/)
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3456