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Укрборонпром про "Ірокез": договір з американцями є, але він конфіденційний

Укрборонпром про Ірокез: договір з американцями є, але він конфіденційний

Перемовини про крупновузлову збірку вертольотів між Одеським авіаційним заводом, що входить до складу Укроборонпрому, та американською компанією тривають вже декілька років.

Ще у 2017 році між Укроборонпромом та американською стороною було підписано меморандум, предметом якого визначено співробітництво з метою організації виробництва вертольотів на території України – в кооперації з партнерськими підприємствами.

Пізніше Одеський авіаційний завод уклав відповідну генеральну угоду з американськими партнерами.

"Впевнений, що з новою командою Концерну ми нарешті зможемо реалізувати цей проєкт. Дорожню карту буде презентовано керівництву Концерну найближчим часом", – заявляє директор Одеського авіаційного заводу Віталій Юхачов.

Йдеться про національний український продукт, транспортно-пасажирський вертоліт середнього класу, екіпаж якого складається із 2 осіб, а борт здатний вмістити до 13 пасажирів. Його зможуть використовувати як транспортний, пожежний, рятувальний, санітарний тощо.

Цей проєкт є інвестиційним, а отже, залучення коштів з державного бюджету на цьому етапі не передбачається. Крім того, збірку вертольотів планується у майбутньому локалізувати, тобто використовувати комплектуючі українського виробництва.

Директор заводу Віталій Юхачов стверджує, що підприємство спроможне виготовити гелікоптер-демонстратор вже до Дня Незалежності України.

Разом з тим угода про нерозголошення інформації не дозволяє жодній зі сторін повідомляти деталі існуючих домовленостей.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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