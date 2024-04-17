YouTube оголошує війну стороннім додаткам з блокування реклами

YouTube боротиметься зі сторонніми додатками, які дають змогу дивитися відео без реклами. Про це повідомляє 9to5Google.

Тепер користувачі, які використовують відповідні сторонні додатки, отримуватимуть сповіщення про помилку. Приміром, вони бачитимуть повідомлення “Наступний контент недоступний у цьому додатку” або зіткнуться з проблемою буферизації.

● “Ми хочемо підкреслити, що наші умови не дозволяють стороннім додаткам вимикати рекламу, оскільки це позбавляє творця винагороди за перегляд, а реклама на YouTube допомагає підтримувати творців і дозволяє мільярдам людей по всьому світу користуватися стримінговим сервісом”, – пояснили в YouTube.

Користувачам, які надають перевагу повністю вільному від реклами контенту, пропонують обрати YouTube Premium.

● “… коли ми знайдемо додаток, який порушує ці умови, ми вживемо відповідних заходів для захисту нашої платформи, творців і глядачів”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що YouTube бореться з інструментами, які дають змогу уникати перегляду реклами на платформі. Приміром, торік користувачі YouTube почали активно видаляти блокувальники реклами.

До таких дій вони вдавалися через те, що відеохостинг посилив боротьбу з блокуванням реклами на своїй платформі. Ці заходи YouTube запроваджував не один місяць.

Спершу YouTube проводив «невеликий глобальний експеримент», попереджаючи користувачів про необхідність вимкнути блокування реклами, щоб уникнути обмеження на перегляд відео. Згодом платформа почала блокувати перегляд відео з блокувальниками реклами.

Втім, від блокувальників реклами відмовилися не всі – ті користувачі, які ними користувалися, зіткнулися з іншою проблемою. У них відео на YouTube стало завантажуватися повільніше.

Джерело: bpress.com.ua

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