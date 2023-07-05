За перший рік війни венчурні інвестиції в українські стартапи скотилися до семирічного мінімуму

Їх загальна сума – $218 млн, йдеться у новому дослідженні фонду AVentures Capital.

Падіння передбачуване. Проте особливо болюче на контрасті з рекордними $832 млн у 2021 році.

Які причини такого падіння UBNow запитав Дмитра Ковтуна, сo-Founder і co - CEO компанії Pingle studio. Ця українська аутсорс-студія має офіси у Дніпрі, Києві та Львові, а також представництва в Лондоні та Сієтлі. Працює з такими світовими компаніями як Disney, Warner Bros та Zynga. Тож володіє ситуацією, як на українському, так і закордонному IT-ринку.

Інвестиції впали по всьому світу

Тому війна в Україні тут ні до чого. Зараз світова економічна криза. Великі світові IT-компанії такі як Facebook, Microsoft, Disney та багато інших скорочують не тільки людей, а і скорочують фінансування стартапів. Наразі це їм не цікаво. Компанії ріжуть свої витрати та закривають неприбуткові проєкти. Так відбувається у всіх країнах світу. І в Україні теж. Звичайно війна не приносить нічого доброго для наших іноземних партнерів. Але скорочення інвестування більше повʼязане з світовою економічною кризою.

Джерело: https://t.me/u_now/103743

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