14-летняя девочка каталась по парку на ВМW. На родителей составлен админпротокол

В салоне автомобиля, за рулем которого находился подросток, находилось несколько детей, младше ее возрастом.

При этом девочка ездила по пешеходным дорожкам парка, в котором гуляли люди. По словам очевидцев, сообщивших об этом в социальных сетях, при повороте Ярослава, жительница поселка Жихорь, едва не врезалась в забор. До этого ее видели за рулем машины в частном секторе.

Сама девочка объяснила, что папа отправил ее забрать с работы маму.

Граждане вызвали полицию. Инцидент случился вечером 22 июня в парке по ул. Тернопольской.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области, факт происшествия подтвердили. На отца девочки составлен админпротокол по по ч.3 ст. 184 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП. Протокол будет направлен в суд.

Источник: www.objectiv.tv

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