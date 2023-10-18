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187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито

187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» та його заступника, зловживання яких під час відчуження приміщень завдали підприємству збитків у розмірі 187 млн грн.

Слідство встановило, що у серпні 2018 року директор держпідприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.

Крім того посадовець значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином підозрюваний за 16 млн грн продав об’єкти, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.

Детальніше (https://cutt.ly/TwQES1NE)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2160

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