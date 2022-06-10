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263 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

263 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених- 491.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

7 червня внаслідок обстрілів окупантами с. Роти Бахмутського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 14 та 17 років.

8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11 хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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