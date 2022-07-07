Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:30
Просмотров: 52

347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 7 липня 2022 року більше ніж 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 347 дітей загинуло та понад 646 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 347, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

6 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Торецьк Донецької області. Під завалами одного із зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину.

6 липня внаслідок обстрілів м. Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 07.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:45    57
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07
Сегодня 18:27    51
Як Україна намагається вирішити зернову кризу та що з цього виходить? Відповідаємо на ключові питання
Сегодня 10:40    174
«Листівки з України» – спецпроєкт про культурні об’єкти, які зруйнувала росія
Сегодня 10:15    144
Росія перетворила Запорізьку атомну електростанцію у військову базу, – The Wall Street Journal.
Сегодня 10:01    148
Шри-Ланка объявила о банкротстве и попросила денег у Путина
Сегодня 09:51    222
Гендиректор «Филип Моррис» рассказал, сколько нелегальных сигарет продается в Украине
Сегодня 09:40    179
Україну планують відбудувати за рахунок рф
Сегодня 09:28    152
Кремлевская марионетка неудачно пытается «дискредитировать» европейскую помощь Украине
Сегодня 09:17    262
Акції спротиву в росії і в окупованому Криму. Або наші спецоперації (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:07    178
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 