347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 7 липня 2022 року більше ніж 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 347 дітей загинуло та понад 646 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 347, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

6 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Торецьк Донецької області. Під завалами одного із зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину.

6 липня внаслідок обстрілів м. Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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