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358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 30 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 693.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2199 закладів освіти. З них 225 зруйновано повністю.

Джерело: gp.gov.ua

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