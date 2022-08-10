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361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1066 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 705.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

10 серпня внаслідок обстрілу м. Миколаєва отримала поранення 13-річна дівчинка.

8 серпня внаслідок обстрілу м. Авдіївка Донецької області поранено 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

https://childrenofwar.gov.ua/

Джерело: https://www.gp.gov.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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