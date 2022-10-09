Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:29
Просмотров: 20

421 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

421 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 9 жовтня 2022 року більше ніж 1219 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 421 дитина загинула та понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 62, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.

6-7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами м. Запоріжжя отримали поранення двоє дітей 4 та 9 років.

В ніч на 9 жовтня ворог знову здійснив масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури м. Запоріжжя. Поранено 6 дітей.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 09.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:22    43
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно
Сегодня 14:15    136
До України пливе величезна партія гуманітарної допомоги із Франції
Сегодня 10:33    181
Карго культ 2022
Сегодня 10:18    207
ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара
Сегодня 10:04    181
"В 3 часа оглашение было, путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли..." - перехоплення ГУР
Сегодня 09:51    231
Заява МЗС України щодо чергової провокації Білорусі
Сегодня 09:38    197
Ким Чен Ын нарывается
Сегодня 09:25    232
Это хорошая жирная точка в вопросе отношения Запада к ситуации с Крымским мостом - The Guardian
Сегодня 09:12    235
Подноготная мостового ЧП от ГРУ
Сегодня 09:09    224
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 