"Намір росіян запустити ЗАЕС може призвести до ядерного інциденту" - Галущенко

"Може призвести до ядерного інциденту": Галущенко прокоментував намір росіян запустити ЗАЕС

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише пресслужба Міністерства енергетики України.

Очільник Міненерго зауважив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких наразі росіяни не допускають на ЗАЕС.

"Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в росії й привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права", – зазначив міністр.

Крім цього, Герман Галущенко наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованому об’єкті, зокрема на завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", – пояснив він.

Міністр додав, що намагання окупантів забезпечити потреби станції водою шляхом розробки свердловин також не відповідає жодним стандартам.

Нагадаємо:

Глава рф повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Джерело: epravda.com.ua

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