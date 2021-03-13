55 нових розслідувань та 5 скерованих до суду справ — результати роботи НАБУ та САП у лютому 2021 року

У лютому 2021 року детективи НАБУ розпочали розслідування у 55 кримінальних провадженнях та повідомили про підозру п’ятьом особам. Прокурори САП скерували до суду чотири обвинувальних актів, а також одне клопотання про звільнення від відповідальності особи. Крім того, набули законної сили три обвинувальних вироки щодо трьох осіб.

Минулого місяця детективи НАБУ повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк» про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Підозри експосадовцям «ПриватБанку» підписала Генеральний прокурор. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, вдалося посадити в аеропорту «Бориспіль» приватний літак ексзаступника голови правління ПриватБанку та затримати його.

Детективи повідомили про підозру ексзаступнику директора ДП «УкрДІАП» у зловживанні службовим становищем та складанні неправдивого висновку експерта в суді, через що було відмовлено у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» за державою. Так, за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованого на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

Впродовж попереднього місяця НАБУ та САП завершили досудове розслідування кримінальних проваджень за фактами:

● отримання неправомірної вигоди ексголовою Чернігівської РДА;

● завдання понад 16,5 млн грн збитків у результаті незаконного розпорядження майном державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

До суду скеровано справи за фактами:

● отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди начальником слідчого управління ГУ ДФС однієї з областей та його спільником;

● надання генеральним директором державного підприємства неправомірної вигоди т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;

● незаконного відчуження 20 млн грн, які підлягали конфіскації в дохід держави.

Завдяки діям Національного бюро та ГУ ДФС та ГУ ДПС в Одеській області вдалося унеможливити необґрунтоване повернення 674 млн грн податку на додану вартість компаніям, залученим до корупційної схеми з імпорту та розмитнення товарів в Україні.

У лютому Директор Національного бюро та в.о. керівника САП відзвітували про результати діяльності в ІІ півріччі 2020 року. Так, НАБУ та САП розпочали розслідування у 386 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 76 особам, скерували до суду 35 обвинувальних актів стосовно 56 осіб, домоглися відшкодування понад 370 млн грн. Варто зазначити, що загалом економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у 2020 році сягає майже 2 млрд грн. Директори теруправлінь у Харкові, Одесі та Львові провели заходи щодо висвітлення Звіту за участі громадськості та ЗМІ.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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