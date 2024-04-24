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ВАКС конфіскував активи родичів колаборанта Балицького, щодо якого звертався ЦПК та Автомайдан

ВАКС конфіскував активи родичів колаборанта Балицького, щодо якого звертався ЦПК та Автомайдан

Вищий антикорсуд частково задовольнив позов Мін'юсту та конфіскував активи родини колаборанта Євгена Балицького, якого призначили гауляйтером тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Рішення ухвалили судді ВАКС Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус.

Суд конфіскував автівки BMW, Hyundai, Nissan, кілька квартир та будинок у Мелітополі, кошти та половину земельної ділянки.

У дружини конфіскували 5 літаків Cessnа Model 172 RG. Вартість таких літаків може складати від 40 до 100 тисяч доларів.

ВАКС також стягнув частки в 9 фірмах, які ми разом з Автомайданом згадували у зверненні щодо Балицького. Загальний статутний фонд фірм складає майже 130 млн грн.

Активи самого Балицького конфіскували раніше за вироком суду у справі про колабораціонізм.

Окрім конфіскації всього майна, також дуже сподіваємось, що цей колаборант відповість за державну зраду.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2923

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