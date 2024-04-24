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У ДБР повідомили, що нацгвардієць Артем Рябчук отримав вирок суду

У ДБР повідомили, що нацгвардієць Артем Рябчук отримав вирок суду

Його засудили до довічного ув'язнення за розстріл п'яти колег на заводі "Південмаш" у Дніпрі. У пресслужбі ДБР повідомили, що чоловік визнав свою провину, розкаявся і попросив у рідних загиблих пробачення.

Суд визнав його винним за кількома статтями ККУ. Серед них — незаконне поводження зі зброєю, дезертирство та закінчений замах на умисне вбивство.

За даними бюро, Рябчук під час служби конфліктував з іншими військовими. Причиною стало те, що він доповідав керівництву про сварки, свідками яких був. Після одного з таких випадків солдат вирішив вбити тих, хто не поділяв його думку.

"Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району", — сказано у повідомленні.

Експертиза встановила, що солдат не мав розладів з психікою. Він діяв свідомо.

У ДБР також розповіли, що завершується досудове розслідування щодо керівництва військової частини, у якій служив засуджений.

https://t.me/znua_live/145006

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