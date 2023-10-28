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8 років для фігуранта у справі про хабар на 2 млн грн: Апеляція ВАКС підтримала вирок

8 років для фігуранта у справі про хабар на 2 млн грн: Апеляція ВАКС підтримала вирок

Покарання отримав фіндиректор субпідрядної організаці Ігор Груздєв, якого визнали винуватим у пособництві в одержанні 2 млн грн хабаря.

Колегія суддів Апеляції ВАКС частково задовольнила скаргу захисту, виключивши з вироку висновок про наявність у діях обвинуваченого вимагання неправомірної вигоди. В іншій частині вирок першої інстанції залишили без змін.

Рішення ухвалили судді Апеляції ВАКС Михайленко, Калугіна та Семенников.

Розслідування у цій справі проводили слідчі ДБР.

За даними слідства, 2 млн грн хабаря вимагалися посадовцем Секретаріату Кабміну за підписання актів приймання будівельних робіт на об’єкті, що перебуває на балансі уряду.

Щоб приховувати свої незаконні дії, посадовець Кабміну залучив посередника. Якого і засудили сьогодні до позбавлення волі.

Щодо чиновника уряду, то раніше суд зупинив провадження щодо нього, оскільки обвинувачений мобілізований до лав ЗСУ.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2602

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