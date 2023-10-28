8 років для фігуранта у справі про хабар на 2 млн грн: Апеляція ВАКС підтримала вирок
Покарання отримав фіндиректор субпідрядної організаці Ігор Груздєв, якого визнали винуватим у пособництві в одержанні 2 млн грн хабаря.
Колегія суддів Апеляції ВАКС частково задовольнила скаргу захисту, виключивши з вироку висновок про наявність у діях обвинуваченого вимагання неправомірної вигоди. В іншій частині вирок першої інстанції залишили без змін.
Рішення ухвалили судді Апеляції ВАКС Михайленко, Калугіна та Семенников.
Розслідування у цій справі проводили слідчі ДБР.
За даними слідства, 2 млн грн хабаря вимагалися посадовцем Секретаріату Кабміну за підписання актів приймання будівельних робіт на об’єкті, що перебуває на балансі уряду.
Щоб приховувати свої незаконні дії, посадовець Кабміну залучив посередника. Якого і засудили сьогодні до позбавлення волі.
Щодо чиновника уряду, то раніше суд зупинив провадження щодо нього, оскільки обвинувачений мобілізований до лав ЗСУ.
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2602