Администратора "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек, освободили из-под стражи

Администратор гостиницы "Токио Стар", где в ночь на 17 августа из-за пожара погибли девять человек и 10 были госпитализированы, освобождена из-под стражи, меру пресечения изменили на домашний арест.

Источник: пресс-служба Киевского районного суда г.Одесса

Детали: Ходатайство об изменении меры пресечения поступило в Киевский районный суд Одессы от следователя, которое было согласовано с прокурором.

Дословно: "Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест (с 22:00 до 6:00). Женщину освободили из-под стражи в зале суда", - сообщили в суде.

На подозреваемого возложены обязанности являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду; находиться по месту жительства в период с 22:00 до 6:00; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Напомним:

• Администратора гостиницы "Токио Стар" Ирину Паровик подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст. 270 УК).

• 13 сентября Паровик решением Киевского райсуда Одессы отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

• В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого 9 человек погибли, 10 были госпитализированы.

• По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.

• Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля.

• Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.

• Областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар".

Источник: pravda.com.ua

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