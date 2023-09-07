Антисемітські випади путіна в бік президента Зеленського свідчать, що денацифікація потрібна саме росії

Центр стратегічних комунікацій пояснює

путін заявив, що «західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея, щоб прикрити її антилюдську сутність».

▶️ російський диктатор не вперше акцентує на етнічному походженні президента України. Складається враження, що єврейське питання турбує путіна так само, як колись гітлера.

▶️ Публічні прояви антисемітизму звичні для політичного класу сучасної росії. Крім путіна, єврейські теми обговорюють, наприклад, очільник МЗС лавров і його речниця захарова.

▶️ російська пропаганда розповідає про «денацифікацію України», в той час, як саме росія, яка розпочала геноцидальну війну, потребує справжньої денацифікації.

▶️ В Україні немає проблем з жодною етнічною та релігійною громадою. Висунення кримського татарина Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України є найкращою ілюстрацією для цього.

Джерело: https://t.me/spravdi/33205

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