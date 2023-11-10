АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому посадовцю Міноборони

9 листопада 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту на вирок ВАКС, яким колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України Д. Комаху визнано винуватим у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України».

Суд погодився з позицією прокурора САП та залишив без змін покарання особі - 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

На виконання вироку особу взято під варту у залі суду.

У той же час, Апеляційна палата ВАКС ухвалила рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 1,6 млн грн.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2198

Новости портала «Весь Харьков»