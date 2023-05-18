Апеляція ВАКС остаточно конфіскувала активи херсонського колаборанта Сальдо

Рішення ухвалили судді Даниїла Чорненька, Андрій Никифоров та Микола Глотов.

Зокрема, це ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю на Житомирщині, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

У зрадника Сальдо також забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Апеляція ВАКС також конфісковувала майно, яке записане на доньку Ірину: 55% херсонського ТОВ "Бебко" (дилер автівок Volvo) та 40% ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Все це завдяки санкційному механізму, розробленому ЦПК, Автомайданом та нашими партнерами. Ми сподіваємось, що Сальдо після втрати активів відповість і за держзраду.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2289

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