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Апеляція ВАКС залишила екснардепа Микитася під домашнім арештом

Апеляція ВАКС залишила екснардепа Микитася під домашнім арештом

Апеляційна палата ВАКС підтримала рішення слідчого судді і залишила екснардепа Микитася під домашнім арештом. Рішення ухвалили судді Михайленко, Семенников та Панкулич.

Мотиви суду поки невідомі, хоча загалом рішення виглядає досить дивно. Наприклад, якщо пригадати історію Микитася і його запобіжних заходів.

● У жовтні 2019 року після підозри у справі квартир для Нацгвардії Микитась сідає в СІЗО, але одразу ж за нього вносять 80 млн грн застави. Потім екснардеп порушує обов'язки, втрачає 30 млн грн, які стягують до бюджету.

Запобіжку змінюють, він знову сідає в СІЗО, так як не може внести додатково +50 млн грн (альтернативну заставу підняли до 100 млн грн). Сидить під вартою до грудня 2020 року.

● У грудні 2020 року Микитась йде на угоду із САП, нібито дає викривальні показання щодо Татарова, добровільно відшкодовує 50 млн грн збитків у справі квартир для Нацгвардії. Виходить із СІЗО.

● Менше ніж за місяць знову сідає в СІЗО по “штучній” справі МВС про нібито викрадення людини. Проводить Новий рік і Різдво під вартою. На початку березня 2021 року справу Татарова зливають через Венедіктову, ОГП, СБУ і суди. І після цього Микитась виходить із СІЗО під домашній арешт.

● Жовтень 2022. Микитась знову сідає в СІЗО у справі ймовірного хабаря меру Дніпра Філатову. Спершу призначають варту із заставою у 260 млн грн. Апеляція скидає до 100 млн грн. Потім заставу постійно зменшують: 85 - 80 - 40 - 20. В липні 2023 року він вносить 20 млн грн застави і виходить із СІЗО.

● Жовтень 2023. Микитась отримує нову підозру у справі щодо ймовірного заволодіння 307 млн грн Міноборони. Прокурор САП просить суд взяти його під варту із заставою у 134 млн грн. Суд призначає цілодобовий домашній арешт.

Про детталі із засідання першої інстанції писали тут. (https://antac.org.ua/news/muzhenko-poltorak-abonent-iryna-her-ta-remont-na-lavrskiy-detali-obrannia-zapobizhky-eksnardepu-mykytasiu/)

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2633

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