Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського

Апеляція ВАКС залишила без змін ухвалу слідчої судді Федорак, якою експосадовцю Василю Лозинському змінили запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою застави 5 млн грн.

Таке рішення прийняли судді Олег Павлишин, Андрій Никифоров, Валерія Чорна.

Лозинського підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів за сприянняв укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

За даними САП, Лозинський нібито лобіював укладання договорів із підконтрольними фірмами, які продавали обладнання за завищеними цінами.

А 400 тисяч доларів за закупівлю пересувних котелень — це можливо був лише перший або проміжний транш неправомірної вигоди. Це питання слідство ще встановлює, так як були ще закупівлі іншого обладнання: кранів-маніпуляторів, генераторів тощо.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2388

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