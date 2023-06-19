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Без подписи договор не договор, а хотелки

Путин показал африканцам "соглашение", которое в прошлом марте в Турции готовилось делегациями Украины и России.

Без подписи договор не договор, а хотелки

Без подписи договор не договор, а хотелки

Знаете, что в этом "соглашении" самое смешное?

Это не соглашение.

Ровно наоборот - это доказательство его отсутствия.

Поясняю.

Договор, или соглашение - это документ, фиксирующий единые позиции сторон по какому-то вопросу.

А в том, чем размахивал Путин, зафиксированы как раз противоположные позиции сторон.

Посмотрите на бумагу (фото слева): там по каждому пункту у России одна позиция, у Украины - совершенно другая.

Такая бумага (протокол о разногласиях) составляется, когда сторонам нужно зафиксировать разногласия, над которыми предполагается затем работать. То есть такая бумага - это не договор, и она даже не означает, что договор появится.

А на первой странице показанного Путиным "договора" (фото справа), перечислены страны-гаранты безопасности Украины.

Кроме России, названы Великобритания, КНР, США, Франция, Беларусь и Турция.

Эти страны автоматически являются сторонами договора, и без их подписей он недействителен.

А их подписей там нет.

Поэтому нет и договора.

Так что повторяю.

Никакого "договора" или "соглашения" Путин вчера не показал.

Потому что никакого "договора" или "соглашения" никогда не было.

P.S. Ещё смешнее то, что Путин, как юрист, должен всё это понимать. Но он настолько изоврался, что не понимает уже вообще ничего, даже элементарных вещей.

Джерело: @prof_preobr

Новости портала «Весь Харьков»

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