Бюджетний «вагнер»: головний чекіст кремля продовжує фінансувати тероризм

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

27 червня на зустрічі з силовиками, які нібито «запобігли» заколоту пригожина, путін заявив, що утримання ПВК «вагнер» повністю забезпечувалося з державного бюджету росії.

За його словами, «з травня 2022 року по травень 2023-го держава росія виплатила ПВК на грошове утримання бійців і стимулюючі виплати понад 86 млрд рублів».

Насправді, таким чином путін розвінчав свій же черговий фейк в стилі «ихтамнет». У 2019 році він говорив зовсім інше: «Що стосується приватних охоронних компаній… це не держава російська і не російська армія», – так він відповів на питання про статус найманців ПВК «вагнер», які загинули в Сирії.

У сеансі самовикриття путін також зізнався, що на «вагнер» додатково витратили й 110 млрд рублів на страхові виплати – тобто сім’ям та пораненим. Таким чином, можна приблизно порахувати, що махання пригожиним ганчіркою у Бахмуті обійшлося російському бюджету в 22 тисячі «вагнерівців» і понад $1 млрд.

Але головний висновок тут інший: транснаціональне кримінально-терористичне угруповання ПВК «вагнер» мало, має і надалі матиме чітке російське державне фінансування. Це є черговим і вже офіційним (як і в випадку з дитячою справою у МКС) доказом того, що росія є спонсором тероризму. путін зробив вже другу відеоявку з повинною.

Джерело: https://t.me/spravdi/30891

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