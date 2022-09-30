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Бункерный подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей «независимыми территориями»

путин подписал "указы" о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями". 

Знаете какая формулировка? "Самоопределения народов"! 

Интересно, что такое "народ Херсонской области"? Чем он отличается от "народа Запорожской области" и народов других областей Украины? Херсонским языком уйгуро-башкирской группы? Уникальными старинными былинами? Или только тем, что туда зашли российские войска, а парочка гауляйтеров нарисовала клоунский "референдум"?

Диктатор из очень страшного превращается в очень смешного. Один такой в начале сороковых тоже "расширял империю", проводил "добровольные присоединения" и даже какое-то время имел успех. Закончил пулей в рот в зачуханном бункере. Если кремлёвский дед думает, что ему повезёт больше, он ошибается. И пусть не надеется на пулю, мир предпочтёт для него верёвку.

Бункерный подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей «независимыми территориями»

Бункерный подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей «независимыми территориями»

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17345

Новости портала «Весь Харьков»

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