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Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України? - тут виникло неординарне запитання 

Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України? - тут виникло неординарне запитання 

▶ ️Інколи здається, що господар кремля дуже хоче потрапити до рук міжнародного кримінального суду (МКС, Гаага), що виписав ордер на арешт цього міжнародного злочинця. Саме тому він наполягає на персональному візиті 22-24 серпня на саміт БРІКС в Південно-Африканську республіку. Тоді як ПАР благає російського фюрера сидіти дома, - далі від гріха. 

● Влада ПАР просила РФ, щоб на саміті БРІКС замість  Путіна  був присутній глава МЗС РФ Лавров, однак Москва відмовилася, - бідкається віцепрезидент Пол Машатіле: «Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім його заарештувати. Ми були б щасливі, якби Путін не приїхав».

● Південноафриканці пропонували три варіанти, аби уникнути лихої долі: перенесення саміту до Китаю, заміна бункерного діда на «похмуру коняку» Лаврова та проведення саміту у форматі відеоконференції. Усі партнери БРІКС вирішили випробувати долю, не змінюючи формат саміту.

● Зараз африканські медіа з посиланням на владу, говорять про приїзд фюрера до ПАР як доконаний факт. Тоді як офіційно кремль ще загадково чухається, мовляв, рішення про поїздку Путіна ще не ухвалено... 

● Тим часом головний прокурор МКС Карім Хан мало не іменні наручники передав африканській владі на випадок прибуття фюрера: «Я не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон».

▶ ️Саміт БРІКС, судячи з усього, стане тестовим майданчиком Китаю та Росії, на якому вони намагатимуться хакнути норми міжнародного права в окремо взятій державі, - в обмін на гроші та іншу підтримку. Це дуже цікавий експеримент, за яким, схоже, спостерігатиме весь світ.

А тепер і ми з вами.

P.S. Але, погодьтеся, було б символічно, якби на День Незалежності України бункерний фюрер таки одягнув кайданки...

Джерело: https://t.me/orestokratiia/823

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