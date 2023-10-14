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Чому так важливо визнавати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Чому так важливо визнавати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 рр. геноцидом українського народу.

▶️ Рішення ПАРЄ – це давно очікуваний Україною крок заради історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму.

▶️ ПАРЄ фактично змінила свою позицію, сформульовану в резолюції 28 квітня 2010 року, де Голодомор назвали злочином проти людяності, але не геноцидом.

▶️ Протягом 2022-2023 років вже більш ніж півтора десятка країн світу, а також Європейський парламент визнали Голодомор геноцидом. Це свідчить про переосмислення цього злочину в контексті сучасної повномасштабної агресії рф проти України.

▶️ Заперечення геноциду – це шлях до його повторення. москва не визнала і не засудила відповідальності сталінського режиму за Голодомор, і тепер вчиняє новий геноцид проти українців.

Джерело: https://t.me/spravdi/33999

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