Чому так важливо визнавати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 рр. геноцидом українського народу.
▶️ Рішення ПАРЄ – це давно очікуваний Україною крок заради історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму.
▶️ ПАРЄ фактично змінила свою позицію, сформульовану в резолюції 28 квітня 2010 року, де Голодомор назвали злочином проти людяності, але не геноцидом.
▶️ Протягом 2022-2023 років вже більш ніж півтора десятка країн світу, а також Європейський парламент визнали Голодомор геноцидом. Це свідчить про переосмислення цього злочину в контексті сучасної повномасштабної агресії рф проти України.
▶️ Заперечення геноциду – це шлях до його повторення. москва не визнала і не засудила відповідальності сталінського режиму за Голодомор, і тепер вчиняє новий геноцид проти українців.
Джерело: https://t.me/spravdi/33999