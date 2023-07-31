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ЧВК "Вагнер" и Сувалкский коридор

ЧВК Вагнер и Сувалкский коридор

Сейчас много разговоров о том, что ЧВК "Вагнер" якобы будут "прорубать" Сувалкский коридор. В первую очередь, такие утверждения исходят от российских пропагандистов и всякого рода говорящих голов, а во вторую, провоцируют домыслы сами же "вагнера".

Например, намедни, около сотни "выгнеров" выдвинулись в направлении Сувалкского коридора, чем вызвали повышенную готовность у польских силовиков. Хотя, представить себе прорыв в Калининградскую область сотни "вагнеров" крайне сложно. Но всё же, а что если не сотни?

На сегодняшний день в Беларуси размещено от 4 до 5 тыс "вагнеровцев". Сам по себе лагерь в районе с.Цель может спокойно принять 8 тыс тел и даже больше, если потесниться. Но если рассмотреть потенциал 8 тыс "вагнеров", способны ли они прорубить Сувалкский коридор? Не буду томить - нет.

Напомню, что функционал ЧВК "Вагнер" это не войсковые операции, а гибридные. А прорыв Сувалкского коридора это исключительно войсковая операция. Последняя войсковая операция у ЧВК "Вагнер" это поход на Бахмут. Помните результат этой операции?

За 10 месяцев "вагнера" прошли около 10 км Донецкой области и так и не смогли полностью взять под свой контроль маленький городок, по меркам Украины, положив там десятки тысяч убитыми, раненными и пленными. По разным оценкам, потери "вагнеров" под Бахмутом составили от 30 до 50 тыс!

А теперь, представим себе как 8 тыс "вагнеров", без тяжёлой техники, ББМ и артиллерии, будут прорывать почти 100 км Сувалкского коридора. А, что же польская армия? Почти 60 тыс поляков будут стоять в сторонке и смотреть как зэки на буханках и пикапах с пулемётами "Максим" рассекают по трассе 651?

От "вагнеров" для Польши, а так же Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности в приграничной зоне. Остальные угрозы исключаются. Если только у москвы нет цели полностью избавиться от ЧВК "Вагнер" и бросить их в суицидальную миссию. Но это не так.

Жешув может спать спокойно.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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