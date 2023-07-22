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Дайджест новин НАБУ

Дайджест новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 17 по 21 липня 2023 року ми говорили про:

● викриття міжнародної корупційної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на понад 450 млн грн збитків. Більше тут (https://cutt.ly/4wpSmL70)

● завершення розслідування за підозрою ексдиректора з правових питань ДП «Антонов» та директора адвокатського об’єднання у заподіянні ДП збитків у розмірі понад 18 млн грн. Більше тут (http://bit.ly/44UBB3S)

● завершення розслідування щодо зловживань при закупівлі харчування для ЗСУ на майже 12 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/CwpW2H00)

● завершення розслідування у справі ДП «ДГ Ставидлянське» щодо заволодіння понад 28,5 млн та легалізації понад 17,9 млн грн. Більше тут (http://bit.ly/44uk6aC)

● завершення розслідування стосовно двох осіб за підозрою у підбурюванні до підкупу представників антикорупційних органів. Більше тут (https://bit.ly/3NWkbwW)

● завершення розслідування щодо розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання «Южно-Української АЕС». Більше тут (https://bit.ly/3Q0fzbK)

● скерування до суду розслідування стосовно посадовиці — пособниці колишнього голови ДФС. Більше тут (https://bit.ly/3Y1I5vC)

● скерування до суду справи судді з Рівненщини, якого викрили на отриманні неправомірної вигоди. Більше тут (https://bit.ly/44LOQ6Q)

Також не пропустить:

● НАБУ та видання NV запустили серію подкастів з детективами про резонансні справи Бюро: перший випуск про колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва дивіться тут (https://youtu.be/ai_uk6cBzM8)

● Заяву НАБУ щодо необхідності зміни порядку закупівель під час воєнного стану. Більше тут https://t.me/nab_ukraine/1986

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1991

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