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ДБР повідомило про підозру двом посадовицям міграційної служби на Одещині за виправдовування збройної агресії рф

ДБР повідомило про підозру двом посадовицям міграційної служби на Одещині за виправдовування збройної агресії рф

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державноі міграційноі служби та у співпраці з ДВБ Нацполіції та СБУ викрили двох працівниць міграційної служби в Одеській області, які підтримують збройну агресію рф проти України.

У той час коли росія третій рік обстрілює мирних жителів та інфраструктуру Одещини, начальниця одного з районних відділів ГУ ДМС України в Одеській області разом з підлеглою під час спілкування з колегами та відвідувачами активно пропагували наративи з російських «методичок».

Жінки відкрито виправдовували та підтримували збройну агресію російської федерації проти України і називали винною у цьому українську владу.

Під час обшуків житла фігуранток знайдені «георгіївські» стрічки та інша проросійська атрибутика.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4468

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