ДБР повідомило про підозру двом посадовицям міграційної служби на Одещині за виправдовування збройної агресії рф

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державноі міграційноі служби та у співпраці з ДВБ Нацполіції та СБУ викрили двох працівниць міграційної служби в Одеській області, які підтримують збройну агресію рф проти України.

У той час коли росія третій рік обстрілює мирних жителів та інфраструктуру Одещини, начальниця одного з районних відділів ГУ ДМС України в Одеській області разом з підлеглою під час спілкування з колегами та відвідувачами активно пропагували наративи з російських «методичок».

Жінки відкрито виправдовували та підтримували збройну агресію російської федерації проти України і називали винною у цьому українську владу.

Під час обшуків житла фігуранток знайдені «георгіївські» стрічки та інша проросійська атрибутика.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4468

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