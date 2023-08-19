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ДБР повідомило ще одну підозру Ківі

ДБР повідомило ще одну підозру Ківі

ДБР повідомило ще одну підозру у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни екснардепу Іллі Киві

● Працівники ДБР повідомили про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Іллі Киві.

● Він продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. Ілля Кива у своїх численних публікаціях створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії. Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну рф проти України.

● Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також «підбурював» українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення «суперечностей» із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил рф на території нашої держави.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3750

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