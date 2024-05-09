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У Великій Британії заявили, що висилають аташе посольства росії з питань оборони — Reuters

У Великій Британії заявили, що висилають аташе посольства росії з питань оборони — Reuters

Також у Британії хочуть позбавити деякі об’єкти дипломатичного статусу та обмежити термін дії російських дипломатичних віз.

Очільник британського Міноборони Джеймс Клеверлі заявив, що таке рішення — це наслідок агресивної діяльності рф не лише у Британії, а й по всій Європі.

«Ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є неоголошеним офіцером військової розвідки… Ми знімемо статус дипломатичних приміщень з кількох об'єктів нерухомості у Великій Британії, пов'язаних з росією... Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Британії», — заявив Клеверлі.

Джерело: https://t.me/znua_live/147408

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